الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

عربي و دولي

القوات الروسية تستخدم نظاماً دفاعياً جوياً بحرياً لأول مرة في منطقة العملية الخاصة!

2024-04-07 | 07:29
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
القوات الروسية تستخدم نظاماً دفاعياً جوياً بحرياً لأول مرة في منطقة العملية الخاصة!
القوات الروسية تستخدم نظاماً دفاعياً جوياً بحرياً لأول مرة في منطقة العملية الخاصة!

أعلن أوليغ ريازانتسيف، المدير العام للشركة القابضة "المجمعات عالية الدقة"، أنه تم استخدام نظام الدفاع الجوي البحري "بانتسير-إم" لأول مرة في منطقة العملية الخاصة.

وقال ريازانتسيف على الهواء في برنامج الاستخدام العسكري على قناة "زفيزدأ": "أصابت السفينة صواريخ "ستورم شادو"، أثناء قيامها بمهمة قتالية، وهذا يعني أنه يمكننا التحدث عن أول استخدام فعال وناجح للنظام "بانتسير-إم"".

ووفقًا للبيانات المفتوحة، فإن سفينة الصواريخ الصغيرة "تسيكلون" من مشروع 22800، هي السفينة الوحيدة لأسطول البحر الأسود المزودة بمظام "بانتسير-إم"

ستورم شادو: هو صاروخ كروز يتم إطلاقه من الجو، من الطائرات. مدى التدمير من 250 إلى 560 كيلومترًا حسب التعديل. تم تطويره بشكل مشترك في فرنسا والمملكة المتحدة (في فرنسا كان يسمى "سكالب" وتم إنتاجه بواسطة شركة MBDA). تستخدم القوات المسلحة الأوكرانية "ستورم شادو" بنشاط منذ العام الماضي، بما في ذلك لضرب أهداف في شبه جزيرة القرم.
 
القوات الروسية تستخدم نظاماً دفاعياً جوياً بحرياً لأول مرة في منطقة العملية الخاصة!

عربي و دولي

أوليغ ريازانتسيف

روسيا

أوكرانيا

العودة الى الأعلى
Aljadeed
ايران تهدد "اسرائيل".. وتنشر صوراً لهذه الصواريخ!
جيش العدو الإسرائيلي ينسحب من خان يونس!

اقرأ ايضا في عربي و دولي

نتنياهو: لا وقف لإطلاق النار قبل إطلاق سراح الاسرى
08:21

نتنياهو: لا وقف لإطلاق النار قبل إطلاق سراح الاسرى

اكد رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، إن "إسرائيل لن توافق على وقف إطلاق النار بعد ستة أشهر من الحرب على حماس في غزة حتى يتم إطلاق سراح الاسرى في القطاع الفلسطيني".

08:21

نتنياهو: لا وقف لإطلاق النار قبل إطلاق سراح الاسرى

اكد رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، إن "إسرائيل لن توافق على وقف إطلاق النار بعد ستة أشهر من الحرب على حماس في غزة حتى يتم إطلاق سراح الاسرى في القطاع الفلسطيني".

ايران تهدد "اسرائيل".. وتنشر صوراً لهذه الصواريخ!
07:54

ايران تهدد "اسرائيل".. وتنشر صوراً لهذه الصواريخ!

نشرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "اسنا" صورا لـ9 صواريخ إيرانية الصنع تقول إنها قادرة على الوصول لـ "إسرائيل".

07:54

ايران تهدد "اسرائيل".. وتنشر صوراً لهذه الصواريخ!

نشرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "اسنا" صورا لـ9 صواريخ إيرانية الصنع تقول إنها قادرة على الوصول لـ "إسرائيل".

جيش العدو الإسرائيلي ينسحب من خان يونس!
05:36

جيش العدو الإسرائيلي ينسحب من خان يونس!

افادت إذاعة جيش العدو الإسرائيلي، بـ"انسحاب جميع الوحدات التابعة للفرقة 98 بألويتها الثلاثة من منطقة خان يونس"، مشيرة الى انه "لم يتبق في غزة سوى لواء ناحال العامل في ممر نتساريم الفاصل بين شمال القطاع وجنوبه".

05:36

جيش العدو الإسرائيلي ينسحب من خان يونس!

افادت إذاعة جيش العدو الإسرائيلي، بـ"انسحاب جميع الوحدات التابعة للفرقة 98 بألويتها الثلاثة من منطقة خان يونس"، مشيرة الى انه "لم يتبق في غزة سوى لواء ناحال العامل في ممر نتساريم الفاصل بين شمال القطاع وجنوبه".

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024