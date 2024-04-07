ايران تهدد "اسرائيل".. وتنشر صوراً لهذه الصواريخ!
نشرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "اسنا" صورا لـ9 صواريخ إيرانية الصنع تقول إنها قادرة على الوصول لـ "إسرائيل".
ولفتت الوكالة الى انه "عقب جريمة في الإعتداء علی القسم القنصلي للسفارة الإيرانية في دمشق، باتت ظلال الرد الإيراني على هذه الجريمة تثقل کاهل إسرائيل بشدة"، مشيرة الى "9 صواريخ إيرانیة یصل مداها إلی الأراضي المحتلة:
-صاروخ "سجیل" یصل مداه إلی ما یتراوح بین 2000 - 2500 کلم بسرعة تبلغ 12 إلی 14 ماخ(Mach).
-صاروخ "خرمشهر 4"(خبیر)یصل مداه إلی 2000 کلم بسرعة تبلغ 16 ماخ خارج الغلاف الجوي و8 ماخ داخل الغلاف الجوي.
-صاروخ "عماد" یصل مداه إلی 2000 کلم بسرعة تبلغ 7.2 ماخ.
-صاروخ"شهاب 3" یصل مداه إلی 2000 کلم بسرعة تبلغ 7 ماخ.
-صاروخ "قدر" یصل مداه إلی 1950 کلم بسرعة تبلغ 9 ماخ.
-صاروخ"باوه" یصل مداه إلی 1650 کلم وتبلغ سرعته 600-900 کلم في الساعة.
-صاروخ"فتاح 2"یفوق مداه 1400 کلم بسرعة تبلغ 5 ماخ.
-صاروخ "خیبر شکن" یصل مداه إلی 1450 کلم بسرعة تتجاوز 5000 کلم في الساعة.
-صاروخ"الحاج قاسم" یصل مداه إلی 1400 کلم بسرعة تبلغ 5 ماخ.