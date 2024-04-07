ايران تهدد "اسرائيل".. وتنشر صوراً لهذه الصواريخ!

اكد رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، إن "إسرائيل لن توافق على وقف إطلاق النار بعد ستة أشهر من الحرب على حماس في غزة حتى يتم إطلاق سراح الاسرى في القطاع الفلسطيني".