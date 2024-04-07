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عربي و دولي

نتنياهو: لا وقف لإطلاق النار قبل إطلاق سراح الاسرى

2024-04-07 | 08:21
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نتنياهو: لا وقف لإطلاق النار قبل إطلاق سراح الاسرى
نتنياهو: لا وقف لإطلاق النار قبل إطلاق سراح الاسرى

اكد رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، إن "إسرائيل لن توافق على وقف إطلاق النار بعد ستة أشهر من الحرب على حماس في غزة حتى يتم إطلاق سراح الاسرى في القطاع الفلسطيني".

واوضح نتنياهو في مستهل الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء مع بدء جولة جديدة من محادثات الهدنة في مصر، إنه "على الرغم من الضغوط الدولية المتزايدة فإن إسرائيل لن تذعن للمطالب المبالغ فيها من حماس التي تدير القطاع".

وشدد على ان "إسرائيل مستعدة في الدفاع وفي الهجوم, لمواجهة أي محاولة لضربنا من أي مكان كان. وتابع "نحن على مسافة خطوة واحدة من تحقيق النصر".
نتنياهو: لا وقف لإطلاق النار قبل إطلاق سراح الاسرى

عربي و دولي

بنيامين نتنياهو

اسرائيل

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