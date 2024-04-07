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عربي و دولي

إيران تهدّد السفارات الإسرائيلية.. وتل أبيب تعلن إستعدادها

2024-04-07 | 10:26
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إيران تهدّد السفارات الإسرائيلية.. وتل أبيب تعلن إستعدادها
إيران تهدّد السفارات الإسرائيلية.. وتل أبيب تعلن إستعدادها

توعد يحيى رحيم صفوي مستشار المرشد الإيراني الأعلى "إسرائيل" اليوم الأحد، قائلا إن السفارات "الإسرائيلية" جميعها لم تعد آمنة، ولذلك أغلقت سفاراتها في 27 دولة، وسط توالي التهديدات الإيرانية بالرد على قصف إسرائيل لقنصليتها في دمشق، وإعلان إسرائيل استعدادها للرد.

يأتي ذلك في حين نشرت وكالة أنباء "إيسنا" الإيرانية أسماء وصور 9 صواريخ إيرانية قادرة على الوصول إلى "إسرائيل" وقصفها، يتراوح مداها بين 1400 كيلومتر و2500 كيلومتر.
وكان الحرس الثوري الإيراني أكد أمس السبت أنه سيلبي المطالب الشعبية لمحاسبة "إسرائيل" وداعميها، بسبب الهجوم على القنصلية الإيرانية في دمشق.
كما توعد المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي "إسرائيل" بالندم على قصفها القنصلية الإيرانية في دمشق.
والخميس الماضي، أفادت وسائل إعلام "إسرائيلية" بأن تل أبيب أغلقت سفاراتها في نحو 27 دولة تخوفا من رد إيراني، كما أمرت الطواقم القنصلية بعدم التوجه للسفارات.
بالمقابل، قال وزير الحرب "الإسرائيلي" يوآف غالانت إن المنظومة الدفاعية أنهت استعداداتها للرد على أي سيناريو قد يتطور في مواجهة إيران، بعد تهديداتها بالرد على استهداف قنصليتها في دمشق.
إيران تهدّد السفارات الإسرائيلية.. وتل أبيب تعلن إستعدادها

عربي و دولي

إيران

إسرائيل

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