الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

عربي و دولي

مصر تقرر رفع عدد شاحنات المساعدات إلى غزة

2024-04-07 | 11:25
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
مصر تقرر رفع عدد شاحنات المساعدات إلى غزة
مصر تقرر رفع عدد شاحنات المساعدات إلى غزة

صرح رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر، ضياء رشوان، الأحد، أن بلاده قررت زيادة عدد شاحنات المساعدات إلى الفلسطينيين في غزة إلى 300 شاحنة يوميا على الأقل.

وقال رشوان إنه "وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، فقد قررت مصر زيادة عدد شاحنات المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية ومستلزمات الإعاشة للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة بدءا من الأحد، إلى 300 شاحنة يوميا على الأقل، تدخل إلى القطاع من الجانب المصري عن طريق معبر رفح".
وأضاف أن عدد شاحنات المساعدات، التي دخلت من الجانب المصري إلى مناطق شمال غزة وحدها، خلال الأيام المنقضية من شهر رمضان، قد بلغ 322 شاحنة مختلفة الشحنات الإنسانية والإغاثية.
وأوضح أن "عدد الشاحنات التي دخلت القطاع منذ بدء العدوان الإسرائيلي الدموي على الأشقاء في غزة من معبر رفح، بلغ 19354 شاحنة، حملت 19952 مواد طبية، و10435 طنا من الوقود، و123453 طنا من المواد الغذائية، و26692 طنا من المياه، و44103 مواد إغاثية أخرى، و2023 طنا من الخيام والمشمعات، و123 سيارة إسعاف مجهزة".
وبالإضافة لما سبق، فقد دخل إلى مصر من قطاع غزة للعلاج 3764 مصابا ومريضا، ومعهم 6191 مرافقا، و66759 من الرعايا الأجانب ومزدوجي الجنسية، وكذلك 6330 من المصريين.
وأنهى ضياء رشوان تصريحاته بالتأكيد مجددا على "إصرار مصر على مواصلة جهودها القصوى للإسراع بنقل المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، والسعي الدائم من أجل زيادتها بالقدر المطلوب والمناسب، لمساعدة الأشقاء في قطاع غزة في مواجهة تفاقم الأزمة الإنسانية الخطيرة وغير المسبوقة التي يعانون منها منذ بدء العدوان الإسرائيلي عليهم قبل ستة شهور".

مصر تقرر رفع عدد شاحنات المساعدات إلى غزة

عربي و دولي

مصر

غزة

العودة الى الأعلى
Aljadeed
سوناك: بريطانيا "مصدومة من حمام الدم" في القطاع وتدعو لوقف الحرب
هيئة بحرية بريطانية: سفينة تبلغ عن إطلاق صاروخين بالقرب منها قبالة الحديدة باليمن

اقرأ ايضا في عربي و دولي

تفاصيل خطة ترامب "السرية" لإنهاء الحرب في أوكرانيا
16:08

تفاصيل خطة ترامب "السرية" لإنهاء الحرب في أوكرانيا

قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب "سرا" إنه يمكن أن ينهي الحرب في أوكرانيا من خلال الضغط على كييف للتخلي عن بعض الأراضي، وفقا لأشخاص مطلعين على الخطة تحدثوا لصحيفة "واشنطن بوست".

16:08

تفاصيل خطة ترامب "السرية" لإنهاء الحرب في أوكرانيا

قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب "سرا" إنه يمكن أن ينهي الحرب في أوكرانيا من خلال الضغط على كييف للتخلي عن بعض الأراضي، وفقا لأشخاص مطلعين على الخطة تحدثوا لصحيفة "واشنطن بوست".

هتفوا "صفقة الآن".. آلاف الإسرائيليين يطالبون بـ"تحرير الرهائن"
15:48

هتفوا "صفقة الآن".. آلاف الإسرائيليين يطالبون بـ"تحرير الرهائن"

تظاهر آلاف "الإسرائيليين"، مساء الأحد في القدس، للمطالبة بـ"تحرير الرهائن" في غزة.

15:48

هتفوا "صفقة الآن".. آلاف الإسرائيليين يطالبون بـ"تحرير الرهائن"

تظاهر آلاف "الإسرائيليين"، مساء الأحد في القدس، للمطالبة بـ"تحرير الرهائن" في غزة.

زيلينسكي: أوكرانيا ستخسر الحرب في هذه الحالة
14:38

زيلينسكي: أوكرانيا ستخسر الحرب في هذه الحالة

حذّر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأحد، من أن كييف ستخسر الحرب أمام روسيا ما لم يقر الكونغرس الأميركي حزمة مساعدات عسكرية مخصصة لها لمواجهة العملية العسكرية الروسية.

14:38

زيلينسكي: أوكرانيا ستخسر الحرب في هذه الحالة

حذّر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأحد، من أن كييف ستخسر الحرب أمام روسيا ما لم يقر الكونغرس الأميركي حزمة مساعدات عسكرية مخصصة لها لمواجهة العملية العسكرية الروسية.

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024