"قضى في مسيرة الصمود".. هيئة التنسيق اللبنانية الفلسطينية للأسرى والمحررين تنعي وليد الدقه

صدر عن هيئة التنسيق اللبنانية الفلسطينية للأسرى والمحررين البيان التالي:





"يااهلنا. يااسرانا الشرفاء.

بكل فخر واعتزاز واباء شامخ، وبروح ثورية مؤمنة مقدسية، نزف الى احرار العالم والشعب الفلسطيني الصابر..الاسير

وليد الدقه..الذي قضى في مسيرة الصمود والتحدي خلف القضبان منتصرا على القيد الصهيوني..

لقد قضى المناضل الفلسطيني الاسير شهيداً بعد صبر طويل في السجون فكان عنواناً في التحمل وصاحب الارادة الكبيرة..كما كل اسرانا الشرفاء الابطال.

لقد قضى الاسير وليد الدقه شهيدا نتيجة الاهمال الصهيوني من قبل ادارة السجون...حيث القتل المتعمد لاسرانا وعدم الاهتمام بالاوضاع الصحية وهذا كله نضعه امام الرأي العالمي والجمعيات المعنية بملف الاسرى..ان هذا القتل المتعمد هو ديدن هذا العدو ونحمله المسؤولية الكاملة ونعلن اننا باقون ومستمرون وصامدون ولن تلين ارادة الاسرى وهم على ابواب الحرية واننا على يقين ان الانتصار والقيد سينكسر وابواب السجون والمعتقلات ستشرع لاسرانا الابطال بفضل طوفان الاقصى الذي زرع روح الامل الكبير لأسرانا الاعزاء.

واننا في هيئة التنسيق اللبنانية الفلسطينية للاسرى والمحررين

نتوجه اولا الى شعبنا الفلسطيني الابي الشجاع الصابر .

والى شعبنا المقدسي والغزاوي .

والى عائلة الشهيد الاسير.

باسمى ايات التبريك بشهادة الحبيب على قلوب اسرانا وامتنا .

وان موعدهم الصبح اليس الصبح بقريب.

هيئة التنسيق اللبنانية الفلسطينية للاسرى والمحررين".



