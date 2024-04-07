هاليفي: الحرب ستكون طويلة وأهدافها لم تتحقق بعد

قال رئيس أركان جيش الإحتلال الإسرائيلي هرتسي هاليفي إن "إيران لا تهدد إسرائيل فحسب بل العالمين الغربي والعربي أيضا".

وأضاف هاليفي: "نخوض حربا على جبهات متعددة ونستطيع مواجهة إيران من ميادين قريبة وبعيدة".

وأكد انه "لن نبقي ألوية لحماس في غزة وسنقرر التعامل معها في الوقت المناسب.. نواصل تفكيك حماس عسكريا وسلطويا على نحو يحقق الاستقرار في المنطقة".

وشدد رئيس أركان جيش الإحتلال على انه "سنرد بقوة على إيران سواء في الأماكن القريبة أو البعيدة".

وتابع: "قلنا إن الحرب ستكون طويلة وأهدافها لم تتحقق كاملة بعد".