الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

عربي و دولي

تفاصيل خطة ترامب "السرية" لإنهاء الحرب في أوكرانيا

2024-04-07 | 16:08
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
تفاصيل خطة ترامب &quot;السرية&quot; لإنهاء الحرب في أوكرانيا
تفاصيل خطة ترامب "السرية" لإنهاء الحرب في أوكرانيا

قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب "سرا" إنه يمكن أن ينهي الحرب في أوكرانيا من خلال الضغط على كييف للتخلي عن بعض الأراضي، وفقا لأشخاص مطلعين على الخطة تحدثوا لصحيفة "واشنطن بوست".

وقال بعض خبراء السياسة الخارجية إن فكرة ترامب "ستكافئ" الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وتتغاضى عن انتهاك الحدود المعترف بها دوليا بالقوة، وفق المصدر ذاته.
ويقضي مقترح ترامب بدفع أوكرانيا للتنازل عن شبه جزيرة القرم ومنطقة دونباس الحدودية لروسيا، حسب ما ذكر الأشخاص الذين ناقشوا الأمر مع الرئيس الأميركي السابق أو مستشاريه وتحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم لأن تلك المحادثات كانت "سرية".
ومن شأن هذا النهج، الذي لم يتم الإبلاغ عنه سابقا، أن يكون معاكسا بشكل كبير لسياسة الرئيس الحالي جو بايدن، التي ركزت على الحد من الهجمات الروسية وتقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا.
وفي سعيه للعودة إلى السلطة، تفاخر المرشح الجمهوري المفترض في كثير من الأحيان بأنه قادر على التفاوض على اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا في غضون 24 ساعة إذا تم انتخابه، حتى قبل توليه منصبه. لكنه رفض مرارا وتكرارا أن يحدد علنا كيف سيسوي سريعا الحرب المستمرة منذ أكثر من عامين، والتي أودت بحياة عشرات الآلاف من الجنود والمدنيين.
ففي مجالسه الخاصة، قال ترامب إنه يعتقد أن كلا من روسيا وأوكرانيا "يريدان حفظ ماء الوجه، ويريدان مخرجا، وأن الناس في أجزاء من أوكرانيا سيكونون على استعداد لأن يكونوا جزءا من روسيا"، وفقا لشخص ناقش الأمر مباشرة مع دونالد، حسب ما كشفت صحيفة "واشنطن بوست".
 
تفاصيل خطة ترامب "السرية" لإنهاء الحرب في أوكرانيا

عربي و دولي

دونالد ترامب

أوكرانيا

روسيا

العودة الى الأعلى
Aljadeed
عبد اللهيان يسافر إلى سلطنة عمان في جولة إقليمية
وزير الحرب الإسرائيلي في نهاية تقييم أمني: مستعدون للرد على أي سيناريو في مواجهة إيران

اقرأ ايضا في عربي و دولي

هتفوا "صفقة الآن".. آلاف الإسرائيليين يطالبون بـ"تحرير الرهائن"
15:48

هتفوا "صفقة الآن".. آلاف الإسرائيليين يطالبون بـ"تحرير الرهائن"

تظاهر آلاف "الإسرائيليين"، مساء الأحد في القدس، للمطالبة بـ"تحرير الرهائن" في غزة.

15:48

هتفوا "صفقة الآن".. آلاف الإسرائيليين يطالبون بـ"تحرير الرهائن"

تظاهر آلاف "الإسرائيليين"، مساء الأحد في القدس، للمطالبة بـ"تحرير الرهائن" في غزة.

زيلينسكي: أوكرانيا ستخسر الحرب في هذه الحالة
14:38

زيلينسكي: أوكرانيا ستخسر الحرب في هذه الحالة

حذّر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأحد، من أن كييف ستخسر الحرب أمام روسيا ما لم يقر الكونغرس الأميركي حزمة مساعدات عسكرية مخصصة لها لمواجهة العملية العسكرية الروسية.

14:38

زيلينسكي: أوكرانيا ستخسر الحرب في هذه الحالة

حذّر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأحد، من أن كييف ستخسر الحرب أمام روسيا ما لم يقر الكونغرس الأميركي حزمة مساعدات عسكرية مخصصة لها لمواجهة العملية العسكرية الروسية.

هاليفي: الحرب ستكون طويلة وأهدافها لم تتحقق بعد
14:29

هاليفي: الحرب ستكون طويلة وأهدافها لم تتحقق بعد

قال رئيس أركان جيش الإحتلال الإسرائيلي هرتسي هاليفي إن "إيران لا تهدد إسرائيل فحسب بل العالمين الغربي والعربي أيضا".

14:29

هاليفي: الحرب ستكون طويلة وأهدافها لم تتحقق بعد

قال رئيس أركان جيش الإحتلال الإسرائيلي هرتسي هاليفي إن "إيران لا تهدد إسرائيل فحسب بل العالمين الغربي والعربي أيضا".

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024