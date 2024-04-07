تفاصيل خطة ترامب "السرية" لإنهاء الحرب في أوكرانيا

وقال بعض خبراء السياسة الخارجية إن فكرة ترامب "ستكافئ" الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وتتغاضى عن انتهاك الحدود المعترف بها دوليا بالقوة، وفق المصدر ذاته.ويقضي مقترح ترامب بدفع أوكرانيا للتنازل عن شبه جزيرة القرم ومنطقة دونباس الحدودية لروسيا، حسب ما ذكر الأشخاص الذين ناقشوا الأمر مع الرئيس الأميركي السابق أو مستشاريه وتحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم لأن تلك المحادثات كانت "سرية".ومن شأن هذا النهج، الذي لم يتم الإبلاغ عنه سابقا، أن يكون معاكسا بشكل كبير لسياسة الرئيس الحالي جو بايدن، التي ركزت على الحد من الهجمات الروسية وتقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا.وفي سعيه للعودة إلى السلطة، تفاخر المرشح الجمهوري المفترض في كثير من الأحيان بأنه قادر على التفاوض على اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا في غضون 24 ساعة إذا تم انتخابه، حتى قبل توليه منصبه. لكنه رفض مرارا وتكرارا أن يحدد علنا كيف سيسوي سريعا الحرب المستمرة منذ أكثر من عامين، والتي أودت بحياة عشرات الآلاف من الجنود والمدنيين.ففي مجالسه الخاصة، قال ترامب إنه يعتقد أن كلا من روسيا وأوكرانيا "يريدان حفظ ماء الوجه، ويريدان مخرجا، وأن الناس في أجزاء من أوكرانيا سيكونون على استعداد لأن يكونوا جزءا من روسيا"، وفقا لشخص ناقش الأمر مباشرة مع دونالد، حسب ما كشفت صحيفة "واشنطن بوست".