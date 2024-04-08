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عربي و دولي

ألمانيا أمام "العدل الدولية" والتهمة: تسهيل إبادة غزة!

2024-04-08 | 02:52
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ألمانيا أمام &quot;العدل الدولية&quot; والتهمة: تسهيل إبادة غزة!
ألمانيا أمام "العدل الدولية" والتهمة: تسهيل إبادة غزة!

تواجه ألمانيا اليوم الاثنين تهمة "تسهيل ارتكاب إبادة" بحق الفلسطينيين من خلال دعمها العسكري والسياسي لإسرائيل في دعوى رفعتها ضدها نيكاراغوا أمام محكمة العدل الدولية.

ألمانيا أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الخارجية الفلسطينية ترحب بقرار العدل الدولية فرض تدابير احترازية جديدة على إسرائيل

وطالبت نيكاراغوا قضاة المحكمة بفرض إجراءات طارئة لدفع برلين للتوقف عن تزويد إسرائيل بالأسلحة وغير ذلك من أشكال الدعم.

في حين ردت ألمانيا على الاتهامات إذ قال الناطق باسم خارجيتها سيباستيان  فيشر للصحافيين قبيل جلسات الاستماع "نرفض الاتهامات الصادرة عن نيكاراغوا"، مشددا على أن "ألمانيا لم تنتهك اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية ولا القانون الإنساني الدولي وستستعرض ذلك بالكامل أمام محكمة العدل الدولية".

ومن المقرر بأن تعرض نيكاراغوا قضيتها اليوم بينما سترد ألمانيا في اليوم التالي.  

ألمانيا أمام "العدل الدولية" والتهمة: تسهيل إبادة غزة!

عربي و دولي

ألمانيا

العدل الدولية

إسرائيل

غزة

نيكاراغوا

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