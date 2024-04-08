وزير الحرب الإسرائيلي: يجب ردع حزب الله ولا نخشى القيام باجتياح بري والجيش مستعد

إنتقلت أعداد كبيرة من الفلسطينيين إلى مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، اليوم الاثنين، لانتشال ما يمكنهم من وسط الدمار الواسع الذي خلفه العدوان الإسرائيلي، وذلك بعد يوم من إعلان جيش الإحتلال سحب قواته من المنطقة.
قالت مصادر "إسرائيلية" مشاركة في المفاوضات إن الولايات المتحدة ومصر طرحتا مقترحاً جديداً يتضمن إشارات تتعلق بعودة سكان غزة إلى شمال القطاع.
أفادت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الإثنين، بأن "قوات المظليين الروس من الكتيبة الهجومية التي تحمل اسم بطل روسيا الرائد فيكتور أوميلكوف إيفانوفسكي، وقوات مجوقلة تابعة لتجمع قوات "الجنوب" (يوغ) الروسية، سيطرت على معقل أوكراني على مشارف مدينة تشاسوف يار في جمهورية دونيتسك الشعبية".