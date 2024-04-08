وزير الحرب الإسرائيلي: يجب ردع حزب الله ولا نخشى القيام باجتياح بري والجيش مستعد

إنتقلت أعداد كبيرة من الفلسطينيين إلى مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، اليوم الاثنين، لانتشال ما يمكنهم من وسط الدمار الواسع الذي خلفه العدوان الإسرائيلي، وذلك بعد يوم من إعلان جيش الإحتلال سحب قواته من المنطقة.