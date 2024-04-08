لافروف يصل إلى الصين لإجراء محادثات بشأن أوكرانيا

وكانت موسكو قالت في وقت سابق إن سيرغي لافروف سيتحدث مع نظيره الصيني وانغ يي حول سلسلة من "الموضوعات الساخنة" التي ستشمل أيضا التعاون المشترك فيما يتعلق بالمنظمات الدولية، مثل الأمم المتحدة ومجموعة العشرين.

وذكرت رويترز الشهر الماضي أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيسافر إلى الصين في آيار المقبل لإجراء محادثات مع الرئيس الصيني شي جينبينغ، فيما قد تكون أول زيارة خارجية لبوتين خلال فترة ولايته الرئاسية الجديدة.