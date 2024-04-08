لدعمها "إسرائيل".. نيكاراغوا تندد بألمانيا أمام العدل الدولية

وقالت نيكاراغوا، خلال جلسات الاستماع في محكمة العدل، اليوم، إن ألمانيا تزود الحكومة "الإسرائيلية" بالأسلحة بينما تقدّم مساعدات لغزة، مضيفة أن هذا الأمر مؤسف.وقال المحامي عن نيكاراغوا دانيال مولر أمام المحكمة "إنه فعلا تبرير مؤسف للأطفال والنساء والرجال الفلسطينيين بأن تقدّم مساعدات إنسانية، بما في ذلك عبر إلقائها من الجو، من جهة، وتمدّ الجيش الإسرائيلي بالمعدات العسكرية المستخدمة في قتلهم والقضاء عليهم.. من جهة أخرى".وقال ممثل نيكاراغوا لمحكمة العدل الدولية إن على ألمانيا وقف تسليح إسرائيل بشكل عاجل جدا.وتعتزم نيكاراغوا مطالبة محكمة العدل الدولية بإصدار أوامر إلى برلين بوقف صادرات الأسلحة إلى "إسرائيل" وإلغاء قرار ألمانيا بوقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".وجلسات الإستماع التي تستمر على مدار يومين وتطالب بإجراءات طارئة هي جزء من قضية أوسع رفعتها نيكاراغوا، التي تتهم ألمانيا بانتهاك اتفاقية منع الإبادة الجماعية وقوانين الحرب بدعمها لـ "إسرائيل".وقال مسؤولون ألمان إن القضية المقامة أمام محكمة العدل الدولية "غير مبررة"، وستعبر برلين عن موقفها أمام المحكمة غدا الثلاثاء.