الفريق القانوني لنيكاراغوا أمام العدل الدولية: ألمانيا إنتهكت اتفاقية منع الإبادة بدعمها "إسرائيل"

أبرز ما جاء في مرافعة الفريق القانوني لنيكاراغوا أمام محكمة العدل الدولية:
- ألمانيا مسؤولة عن الإبادة الجماعية في غزة بدعمها إسرائيل، وقد انتهكت اتفاقية منع الإبادة.
- ألمانيا واصلت دعم إسرائيل بالأسلحة رغم علمها باحتمال ارتكاب إبادة جماعية في غزة.
- الدعم العسكري الألماني لإسرائيل زاد 10 أضعاف خلال الأشهر الماضية.
- نطلب من المحكمة أن تأمر ألمانيا بوقف دعم إسرائيل في تدمير فلسطين والشعب الفلسطيني.
- الشعب الفلسطيني يتعرض لأكثر الأنشطة العسكرية تدميرا في التاريخ الحديث.
- لا يمكن استخدام حجة الدفاع عن النفس في تبرير ارتكاب جرائم إبادة.
- ما حدث في 7 تشرين الأول الماضي لم يحصل من فراغ، وفق حديث سابق للأمين العام للأمم المتحدة.
- للشعب الفلسطيني الحق في تقرير مصيره والدفاع عن نفسه في وجه الاحتلال.
- لا توجد حماية للمدنيين في غزة، والوضع يتدهور في بقية الأراضي الفلسطينية المحتلة.