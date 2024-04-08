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عربي و دولي

الفريق القانوني لنيكاراغوا أمام العدل الدولية: ألمانيا إنتهكت اتفاقية منع الإبادة بدعمها "إسرائيل"

2024-04-08 | 05:10
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الفريق القانوني لنيكاراغوا أمام العدل الدولية: ألمانيا إنتهكت اتفاقية منع الإبادة بدعمها &quot;إسرائيل&quot;
الفريق القانوني لنيكاراغوا أمام العدل الدولية: ألمانيا إنتهكت اتفاقية منع الإبادة بدعمها "إسرائيل"

إنطلقت أولى جلسات الاستماع التي تعقدها محكمة العدل الدولية في دعوى رفعتها نيكاراغوا ضد ألمانيا بتهمة المشاركة في الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة.

أبرز ما جاء في مرافعة الفريق القانوني لنيكاراغوا أمام محكمة العدل الدولية:

- ألمانيا مسؤولة عن الإبادة الجماعية في غزة بدعمها إسرائيل، وقد انتهكت اتفاقية منع الإبادة.
- ألمانيا واصلت دعم إسرائيل بالأسلحة رغم علمها باحتمال ارتكاب إبادة جماعية في غزة.
- الدعم العسكري الألماني لإسرائيل زاد 10 أضعاف خلال الأشهر الماضية.
- نطلب من المحكمة أن تأمر ألمانيا بوقف دعم إسرائيل في تدمير فلسطين والشعب الفلسطيني.
- الشعب الفلسطيني يتعرض لأكثر الأنشطة العسكرية تدميرا في التاريخ الحديث.
- لا يمكن استخدام حجة الدفاع عن النفس في تبرير ارتكاب جرائم إبادة.
- ما حدث في 7 تشرين الأول الماضي لم يحصل من فراغ، وفق حديث سابق للأمين العام للأمم المتحدة.
- للشعب الفلسطيني الحق في تقرير مصيره والدفاع عن نفسه في وجه الاحتلال.
- لا توجد حماية للمدنيين في غزة، والوضع يتدهور في بقية الأراضي الفلسطينية المحتلة.
 
الفريق القانوني لنيكاراغوا أمام العدل الدولية: ألمانيا إنتهكت اتفاقية منع الإبادة بدعمها "إسرائيل"

عربي و دولي

محكمة العدل الدولية

ألمانيا

إسرائيل

نيكاراغوا

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"تحت غطاء المدرعات".. القوات الروسية تسيطر على "معقل أوكراني" على مشارف هذه المدينة
لدعمها "إسرائيل".. نيكاراغوا تندد بألمانيا أمام العدل الدولية

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