الفريق القانوني لنيكاراغوا أمام العدل الدولية: ألمانيا إنتهكت اتفاقية منع الإبادة بدعمها "إسرائيل"

أبرز ما جاء في مرافعة الفريق القانوني لنيكاراغوا أمام محكمة العدل الدولية:- ألمانيا مسؤولة عن الإبادة الجماعية في غزة بدعمها إسرائيل، وقد انتهكت اتفاقية منع الإبادة.- ألمانيا واصلت دعم إسرائيل بالأسلحة رغم علمها باحتمال ارتكاب إبادة جماعية في غزة.- الدعم العسكري الألماني لإسرائيل زاد 10 أضعاف خلال الأشهر الماضية.- نطلب من المحكمة أن تأمر ألمانيا بوقف دعم إسرائيل في تدمير فلسطين والشعب الفلسطيني.- الشعب الفلسطيني يتعرض لأكثر الأنشطة العسكرية تدميرا في التاريخ الحديث.- لا يمكن استخدام حجة الدفاع عن النفس في تبرير ارتكاب جرائم إبادة.- ما حدث في 7 تشرين الأول الماضي لم يحصل من فراغ، وفق حديث سابق للأمين العام للأمم المتحدة.- للشعب الفلسطيني الحق في تقرير مصيره والدفاع عن نفسه في وجه الاحتلال.- لا توجد حماية للمدنيين في غزة، والوضع يتدهور في بقية الأراضي الفلسطينية المحتلة.