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عربي و دولي

"تحت غطاء المدرعات".. القوات الروسية تسيطر على "معقل أوكراني" على مشارف هذه المدينة

2024-04-08 | 05:27
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&quot;تحت غطاء المدرعات&quot;.. القوات الروسية تسيطر على &quot;معقل أوكراني&quot; على مشارف هذه المدينة
"تحت غطاء المدرعات".. القوات الروسية تسيطر على "معقل أوكراني" على مشارف هذه المدينة

أفادت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الإثنين، بأن "قوات المظليين الروس من الكتيبة الهجومية التي تحمل اسم بطل روسيا الرائد فيكتور أوميلكوف إيفانوفسكي، وقوات مجوقلة تابعة لتجمع قوات "الجنوب" (يوغ) الروسية، سيطرت على معقل أوكراني على مشارف مدينة تشاسوف يار في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وجاء في بيان الدفاع الروسية، أنه "خلال الاستطلاع الجوي لمواقع القوات المسلحة الأوكرانية، كشف المظليون عن نقاط إطلاق النار الرئيسية للعدو والملاجئ على مشارف المدينة".
وتابع البيان الصحفي: "بعد إلحاق أضرار بالنيران بالضربات الجوية ونيران المدفعية (الروسية) المجوقلة التي قمعت الأسلحة النارية الرئيسية للعدو، تمكن مظليو إيفانوفسكي باستخدام المدرعات القتالية المجوقلة (دي إم دي-2) من الاقتراب من مواقع العدو من عدة اتجاهات، حيث استولت المجموعات الهجومية، تحت غطاء المركبات المدرعة، بسرعة على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية، ودمرت العدو بنيران جميع أنواع الأسلحة وقاذفات القنابل اليدوية والقنابل اليدوية".
"تحت غطاء المدرعات".. القوات الروسية تسيطر على "معقل أوكراني" على مشارف هذه المدينة

عربي و دولي

وزارة الدفاع الروسية

أوكرانيا

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