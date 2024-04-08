"تحت غطاء المدرعات".. القوات الروسية تسيطر على "معقل أوكراني" على مشارف هذه المدينة

أفادت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الإثنين، بأن "قوات المظليين الروس من الكتيبة الهجومية التي تحمل اسم بطل روسيا الرائد فيكتور أوميلكوف إيفانوفسكي، وقوات مجوقلة تابعة لتجمع قوات "الجنوب" (يوغ) الروسية، سيطرت على معقل أوكراني على مشارف مدينة تشاسوف يار في جمهورية دونيتسك الشعبية".