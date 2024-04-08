الخارجية الألمانية: نرفض إدعاءات نيكاراغوا بإنتهاكنا إتفاقية الإبادة الجماعية

رفضت وزراة الخارجية الألمانية الاتهامات الموجهة إليها من قبل نيكاراغوا بانتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية والقانون الإنساني الدولي من خلال تزويدها "إسرائيل" بالسلاح خلال حربها على قطاع غزة.

ويأتي الموقف الألماني ردا على ما جاء في جلسة الاستماع العلنية الأولى في محكمة العدل الدولية صباح اليوم الاثنين بشأن طلب التدابير المؤقتة الذي قدمته نيكاراغوا بحق ألمانيا في الأول من آذار الماضي، حيث تتهمها بـ"تسهيل إرتكاب إبادة" بحق الفلسطينيين في غزة من خلال دعمها العسكري والسياسي لـ "إسرائيل".