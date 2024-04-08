بسبب رفح.. بن غفير يهدّد نتنياهو

وقال بن غفير، الذي ينتمي إلى اليمين المتطرف، على منصة "إكس"، إنه لن يكون لدى نتنياهو تفويض لمواصلة عمله كرئيس للوزراء إذا قرر إنهاء الحرب بدون شن هجوم واسع النطاق على رفح، التي وصفها بأنها "المعقل الأخير لحماس".وكان نتنياهو أعلن مراراً عن نيته اجتياح رفح على الحدود مع مصر، على الرغم من التحذيرات الدولية من التداعيات الكارثية، بسبب وجود نحو 1.4 مليون نازح فيها.وجاء تهديد بن غفير في ظل تقارير عن احتمال حدوث تقدم في المفاوضات غير المباشرة بين "إسرائيل" وحماس للتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار.