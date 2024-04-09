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عربي و دولي

"إسرائيل" تردّ على الإجراءات التركية بحقها

2024-04-09 | 05:07
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&quot;إسرائيل&quot; تردّ على الإجراءات التركية بحقها
"إسرائيل" تردّ على الإجراءات التركية بحقها

قال وزير الخارجية "الإسرائيلي" يسرائيل كاتس إن "الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يضحي بمصالح تركيا الاقتصادية لدعم حركة حماس".

وأضاف كاتس: "إسرائيل ستفرض قيودا تجارية خاصة بها على المنتجات التركية ردا على القيود التركية على الصادرات.. وسنعد قائمة موسعة من المنتجات الإضافية التركية التي لن يتم استيرادها إلى إسرائيل".
وتابع أن "تركيا انتهكت من جانب واحد اتفاقيات التجارة مع إسرائيل"، مشدداً على انه "سنطلب من الكونغرس الأميركي فحص انتهاك قوانين المقاطعة وإمكانية فرض عقوبات على تركيا".
"إسرائيل" تردّ على الإجراءات التركية بحقها

عربي و دولي

إسرائيل

تركيا

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