الحرس الثوري الإيراني: سنرد على إسرائيل بقوة في الوقت المناسب لكن لن نتسرع

​أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، يوم الثلاثاء، أن الإجراءات الأمنية عززت "بشكل كبير" في باريس في إطار مباراة باريس سان جرمان وبرشلونة الأربعاء بعدما أصدر تنظيم داعش الإرهابي "تهديدا" يتعلق بمباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.



