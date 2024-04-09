الحرس الثوري الإيراني: سنرد على إسرائيل بقوة في الوقت المناسب لكن لن نتسرع

واكب مراسل الجديد ريكاردو الشدياق عملية إنزال مساعدات إنسانية على قطاع غزة نفذها سلاح الجو الأردني على شمال القطاع الذي يعاني من نقص حاد بالمواد الغذائية وخطر المجاعة، وشملت المساعدات ملابس للأطفال لمناسبة عيد الفطر.
أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، يوم الثلاثاء، أن الإجراءات الأمنية عززت "بشكل كبير" في باريس في إطار مباراة باريس سان جرمان وبرشلونة الأربعاء بعدما أصدر تنظيم داعش الإرهابي "تهديدا" يتعلق بمباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن ارتفاع عدد القتلى والجرحى نتيجة القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع إلى 33.360 قتيلا و75.993 جريحا.