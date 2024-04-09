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عربي و دولي

الحرس الثوري الإيراني: سنرد على إسرائيل بقوة في الوقت المناسب لكن لن نتسرع

2024-04-09 | 09:18
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الحرس الثوري الإيراني: سنرد على إسرائيل بقوة في الوقت المناسب لكن لن نتسرع
الحرس الثوري الإيراني: سنرد على إسرائيل بقوة في الوقت المناسب لكن لن نتسرع
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الحرس الثوري الإيراني: سنرد على إسرائيل بقوة في الوقت المناسب لكن لن نتسرع

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