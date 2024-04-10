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عربي و دولي

60 ألف فلسطيني أدوا صلاة عيد الفطر في الأقصى بلا احتفال

2024-04-10 | 04:50
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60 ألف فلسطيني أدوا صلاة عيد الفطر في الأقصى بلا احتفال
60 ألف فلسطيني أدوا صلاة عيد الفطر في الأقصى بلا احتفال

أقام أكثر من 60 ألف فلسطيني -اليوم الأربعاء- صلاة عيد الفطر بالمسجد الأقصى في مدينة القدس الشرقية المحتلة، دون أي أجواء احتفالية تعبيرا عن حزنهم على ضحايا الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ 6 أشهر.

 وفي طريقهم إلى المسجد الأقصى وأثناء خروجهم منه، قام المصلون بالتكبير، حسب ما أفادت به وكالة الأناضول.

 وأعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس في بيان مقتضب أن أكثر من 60 ألف مصل أدوا صلاة عيد الفطر في المسجد الأقصى.

 ورغم هطول الأمطار، بدأ المصلون التوافد إلى المسجد منذ صلاة الفجر.

وذكر شهود عيان لوكالة الأناضول أن الشرطة الإسرائيلية اعتدت بالضرب على بعض المصلين أثناء دخولهم وخروجهم من المسجد في منطقتي باب الأسباط وباب السلسلة بالبلدة القديمة.

 وقام عدد من المصلين، الذين تم إبعادهم عن المسجد الأقصى بقرارات من الشرطة الإسرائيلية، بأداء الصلاة عند الأبواب الخارجية للمسجد.

 وبعد انتهاء الصلاة، توجه الفلسطينيون إلى المقابر القريبة من البلدة القديمة لقراءة الفاتحة على أرواح أقاربهم.

 وشهدت المدينة انتشارا مكثفا لقوات الشرطة الإسرائيلية في محيط وأزقة البلدة القديمة، ولم تكن هناك أي أجواء احتفالية، بسبب استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

60 ألف فلسطيني أدوا صلاة عيد الفطر في الأقصى بلا احتفال

عربي و دولي

إسرائيل

فلسطين

المسجد الاقصى

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