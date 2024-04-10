بوشكيان معايداً: أمل أن تنتهي الحرب ويعود الفرح إلى قلوب الناس والأمان في لبنان
هنّأ وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان اللبنانيين والمسلمين خصوصاً بعيد الفطر السعيد، متمنّياً حلول السلام والاستقرار في لبنان.
وراى ان تزامن الأعياد المسيحية والإسلامية مؤشّر إضافي وتأكيد واضح على وحدة الشعب اللبناني وتلاقيه مع بعض، غير أن اللبنانيين يشاطرون أبناء القرى الحدودية ونشعر بالحزن والألم والأسى على من فقدناهم نتيجة استمرار العدوان الاسرائيلي. نأمل أن تنتهي هذه الحرب، ويعود الفرح إلى قلوب الناس، والأمان في لبنان.