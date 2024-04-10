بوشكيان معايداً: أمل أن تنتهي الحرب ويعود الفرح إلى قلوب الناس والأمان في لبنان

هنّأ وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان اللبنانيين والمسلمين خصوصاً بعيد الفطر السعيد، متمنّياً حلول السلام والاستقرار في لبنان.

