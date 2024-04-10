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عربي و دولي

بالفيديو والصور - إستشهاد 3 من أبناء هنية وعدد من أحفاده بقصف "إسرائيلي".. كيف علّق على النبأ؟

2024-04-10 | 10:21
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بالفيديو والصور - إستشهاد 3 من أبناء هنية وعدد من أحفاده بقصف "إسرائيلي".. كيف علّق على النبأ؟

قال مراسل "الجزيرة" إن ثلاثة من أبناء رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية وعددا من أحفاده استشهدوا اليوم الأربعاء في غارة إسرائيلية على سيارة مدنية بمخيم الشاطئ في مدينة غزة شمالي القطاع.

وأضاف المراسل عينه أن الشهداء، وهم 5 على الأقل، سقطوا حينما كانوا يتنقلون على متن سيارة لأداء صلة الرحم وتهنئة السكان بمناسبة عيد الفطر المبارك.
وأشار إلى أن الحصيلة مؤقتة ومرشحة للارتفاع لأن عددا أكبر من الأشخاص كانوا على متن السيارة المستهدفة.
وفي أول تعليق له، قال هنية، في حديث لقناة الجزيرة، "أشكر الله على هذا الشرف الذي أكرمنا به باستشهاد أبنائي الثلاثة وبعض الأحفاد".
وأضاف: "بهذه الآلام والدماء نصنع الآمال والمستقبل والحرية لشعبنا ولقضيتنا ولأمتنا.. أبنائي الشهداء حازوا شرف الزمان وشرف المكان وشرف الخاتمة"، متابعاً: "أبنائي ظلوا مع أبناء شعبنا في قطاع غزة ولم يبرحوا القطاع". 
كما وشدّد على أن "العدو واهم إذا ظن أنه بقتله أبنائي سنغير مواقفنا"، موضحاً أنه "لن نرضخ للابتزاز الذي يمارسه الاحتلال فالشعوب التي تستسلم لا تسلم".
 
بالفيديو والصور - إستشهاد 3 من أبناء هنية وعدد من أحفاده بقصف "إسرائيلي".. كيف علّق على النبأ؟

عربي و دولي

إسماعيل هنية

حماس

إسرائيل

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