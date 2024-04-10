إستنفار في باريس قبل هذا الحدث.. ما السبب؟
شددت الشرطة الفرنسية الإجراءات الأمنية حول ملعب بارك دي برينس التابع لفريق باريس سان جرمان، الأربعاء، في أعقاب تهديد تنظيم "داعش" بشن هجمات، مما يزيد المخاوف الأمنية قبل دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقبلة.
ويلعب باريس سان جرمان مع برشلونة في وقت لاحق بدور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم في مباراة سيشاهدها الملايين حول العالم.
وضاعفت إسبانيا وبريطانيا جهودهما هذا الأسبوع قبل مواجهات لأنديتهما في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا يومي الثلاثاء والأربعاء، بعد أن دعا "داعش" لشن هجمات على ملاعب بما في ذلك بطائرات مسيرة.