إستنفار في باريس قبل هذا الحدث.. ما السبب؟

ويلعب باريس سان جرمان مع برشلونة في وقت لاحق بدور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم في مباراة سيشاهدها الملايين حول العالم.وضاعفت إسبانيا وبريطانيا جهودهما هذا الأسبوع قبل مواجهات لأنديتهما في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا يومي الثلاثاء والأربعاء، بعد أن دعا "داعش" لشن هجمات على ملاعب بما في ذلك بطائرات مسيرة.