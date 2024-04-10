غانتس يؤكد عملية رفح.. ويدعو لتحالف إقليمي ضد إيران

أكد الوزير في المجلس الحربي الإسرائيلي ورئيس تحالف "المعسكر الوطني" بيني غانتس أن جيش الإحتلال سيدخل مدينة رفح، ودعا في الوقت ذاته إلى تشكيل تحالف إقليمي بقيادة أميركية ضد إيران.

وقال غانتس، خلال مؤتمر صحفي في مستوطنة سديروت بغلاف غزة، اليوم الأربعاء، إن جيش الاحتلال سيدخل مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، وإنه سيعود إلى مدينة خان يونس وسط القطاع، حيث كان جيش الاحتلال قد أعلن انسحابه منها قبل أيام.

وفي إطار طمأنة الجبهة الداخلية في "إسرائيل"، أشار غانتس إلى أن القتال مستمر في القطاع بدرجات تختلف وفقا للضرورة والاحتياج، حسب قوله.