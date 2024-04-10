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عربي و دولي

بايدن: على حماس أن تقبل العرض الجديد

2024-04-10 | 15:19
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بايدن: على حماس أن تقبل العرض الجديد
بايدن: على حماس أن تقبل العرض الجديد

حث الرئيس الأميركي جو بايدن، الأربعاء، حركة حماس على قبول مقترح جديد تقدّم به الوسطاء لهدنة في غزة يشمل الإفراج عن الرهائن، داعيا رئيس وزراء الإحتلال بنيامين نتنياهو إلى السماح بإدخال المزيد من المساعدات إلى القطاع المحاصر.

وقال بايدن، خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، إن "هناك اقتراحا جديدا مطروحا على الطاولة للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن".
وتابع: "على حماس أن تقبل العرض. وبعد ذلك يمكننا إعادة الرهائن وتحقيق وقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع".
وأضاف: "الجهود الإسرائيلية لتعزيز المساعدات لغزة ما تزال غير كافية وننتظر وفاء نتنياهو بالتزاماته".
وأوضح: "فيما يتعلق بالتهديد الإيراني بشن هجوم على إسرائيل - كما قلت لنتنياهو - فإن التزامنا بأمن إسرائيل في مواجهة هذه التهديدات من إيران ووكلائها هو أمر ضروري. التزام صارم".
 
بايدن: على حماس أن تقبل العرض الجديد

عربي و دولي

جو بايدن

أميركا

حماس

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