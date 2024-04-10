"سكاي نيوز" عن مصادر الشرطة: إطلاق نار على شخصين على الأقل خلال تجمع بمناسبة عيد الفطر في فيلادلفيا

قام نشطاء برش "طلاء أحمر" على جدران وزارة الدفاع البريطانية وذلك احتجاجاً على الدعم العسكري لإسرائيل .
الكرملين: الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية انتهاك لكل مبادىء القانون الدولي و على الجميع التحلي بضبط النفس لضمان عدم زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط
كشفت بيانات أصدرتها وزارة الخزانة عن "تجاوز عجز الميزانية الأميركية تريليون دولار في الأشهر الستة الأولى من السنة المالية بدفع جزئي من ارتفاع الفوائد على الدين العام"، مشيرة الى ان "تعد الفجوة البالغة نحو 1.1 تريليون دولار أقل بنسبة 3 في المئة عن الفترة نفسها من العام 2023".