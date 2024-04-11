بايدن جدد دعمه لـ "اسرائيل" ضد تهديدات ايران!

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن مجدداً، دعمه "الثابت" لإسرائيل في مواجهة تهديدات إيران بالرد على الهجوم الدامي على قنصليتها في دمشق، وفقا لما أوردت "وكالة الصحافة الفرنسية".

وقال بايدن خلال مؤتمر صحافي مشترك في البيت الأبيض مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، إن إيران "تهدد بشن هجوم كبير ضد إسرائيل".



وأضاف: "كما أخبرت رئيس الوزراء نتنياهو، فإن التزامنا بأمن إسرائيل، في مواجهة هذه التهديدات من إيران وحلفائها، ثابت".



وتابع الرئيس الأميركي: "أكرر ثابت. سنفعل كل ما في وسعنا لحماية أمن إسرائيل".



من جهة أخرى، حض بايدن مجلس النواب على التصويت فورا على حزمة دعم عسكري لأوكرانيا بقيمة عشرات مليارات الدولارات.



وقال للصحافيين بعد استقباله كيشيدا: "ثمة دعم ساحق لأوكرانيا لدى غالبية الديموقراطيين والجمهوريين. يجب أن يتم التصويت الآن".