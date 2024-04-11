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عربي و دولي

من بينها لبنان.. خارجية روسيا أوصت مواطنيها بالامتناع عن السفر إلى هذه الدول!

2024-04-11 | 02:16
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من بينها لبنان.. خارجية روسيا أوصت مواطنيها بالامتناع عن السفر إلى هذه الدول!
من بينها لبنان.. خارجية روسيا أوصت مواطنيها بالامتناع عن السفر إلى هذه الدول!

أوصت وزارة الخارجية الروسية بشدة المواطنين الروس بالامتناع عن السفر إلى منطقة الشرق الأوسط ولاسيما إسرائيل ولبنان والأراضي الفلسطينية، إلا للضرورة القصوى.

واكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بأن "الوضع متوتر في منطقة الشرق الأوسط في ظل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، والوضع على الخط الأزرق بين لبنان وإسرائيل لا يزال مضطربا".

وأضافت: "نوصي المواطنين الروس بإلحاح بالامتناع عن السفر إلى المنطقة، وخاصة إلى إسرائيل ولبنان والأراضي الفلسطينية إلا في حالات الضرورة القصوى"، مشيرة إلى أن الوضع في الأردن مستقر.
من بينها لبنان.. خارجية روسيا أوصت مواطنيها بالامتناع عن السفر إلى هذه الدول!

عربي و دولي

خارجية روسيا

روسيا

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