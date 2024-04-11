من بينها لبنان.. خارجية روسيا أوصت مواطنيها بالامتناع عن السفر إلى هذه الدول!

أوصت وزارة الخارجية الروسية بشدة المواطنين الروس بالامتناع عن السفر إلى منطقة الشرق الأوسط ولاسيما إسرائيل ولبنان والأراضي الفلسطينية، إلا للضرورة القصوى.