الكرملين: الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية انتهاك لكل مبادىء القانون الدولي

قام نشطاء برش "طلاء أحمر" على جدران وزارة الدفاع البريطانية وذلك احتجاجاً على الدعم العسكري لإسرائيل .
كشفت بيانات أصدرتها وزارة الخزانة عن "تجاوز عجز الميزانية الأميركية تريليون دولار في الأشهر الستة الأولى من السنة المالية بدفع جزئي من ارتفاع الفوائد على الدين العام"، مشيرة الى ان "تعد الفجوة البالغة نحو 1.1 تريليون دولار أقل بنسبة 3 في المئة عن الفترة نفسها من العام 2023".
افاد جهاز أمن الدولة الروسي، بأن "قوات الأمن تحاصر مجموعة من المسلحين المتطرفين في ضواحي نالتشك"، معلنا "حالة مكافحة الإرهاب في أجزاء بمدينة نالتشك في شمال القوقاز".