بالفيديو - تشويه جدران وزارة الدفاع البريطانية

كشفت بيانات أصدرتها وزارة الخزانة عن "تجاوز عجز الميزانية الأميركية تريليون دولار في الأشهر الستة الأولى من السنة المالية بدفع جزئي من ارتفاع الفوائد على الدين العام"، مشيرة الى ان "تعد الفجوة البالغة نحو 1.1 تريليون دولار أقل بنسبة 3 في المئة عن الفترة نفسها من العام 2023".