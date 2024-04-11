بالفيديو - تشويه جدران وزارة الدفاع البريطانية ... التفاصيل على الرابط: https://t.co/CfL65AJVZt pic.twitter.com/sfQdIIQ2Fj
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) April 11, 2024
بالفيديو - تشويه جدران وزارة الدفاع البريطانية ... التفاصيل على الرابط: https://t.co/CfL65AJVZt pic.twitter.com/sfQdIIQ2Fj
الكرملين: الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية انتهاك لكل مبادىء القانون الدولي و على الجميع التحلي بضبط النفس لضمان عدم زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط
كشفت بيانات أصدرتها وزارة الخزانة عن "تجاوز عجز الميزانية الأميركية تريليون دولار في الأشهر الستة الأولى من السنة المالية بدفع جزئي من ارتفاع الفوائد على الدين العام"، مشيرة الى ان "تعد الفجوة البالغة نحو 1.1 تريليون دولار أقل بنسبة 3 في المئة عن الفترة نفسها من العام 2023".
افاد جهاز أمن الدولة الروسي، بأن "قوات الأمن تحاصر مجموعة من المسلحين المتطرفين في ضواحي نالتشك"، معلنا "حالة مكافحة الإرهاب في أجزاء بمدينة نالتشك في شمال القوقاز".