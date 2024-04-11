بلينكن يدعو لحضّ إيران على عدم التصعيد ضد إسرائيل

وأشارت وزارة الخارجية الأميركية إلى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن تحدث إلى وزراء خارجية تركيا والصين والسعودية، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، لتوضيح أن التصعيد ليس من مصلحة أي طرف.

ووفقا لوكالة أنباء رويترز، دعا بلينكن دولا بينها الصين، الى حضّ إيران على عدم "التصعيد" ضد "إسرائيل".

كما أكد البيت الأبيض أنه وجه "تحذيرا" إلى إيران على خلفية تهديداتها لـ"إسرائيل".

وكان بلينكن قد أوضح في اتصال هاتفي مع وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت أن أميركا ستقف إلى جانب "إسرائيل" ضد أي تهديدات من إيران ووكلائها.