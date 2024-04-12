البندقية على منصة خامنئي تثير تفاعلاً
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور للمرشد الأعلى بإيران، علي خامنئي وبندقية كانت على منصة خطبة ألقاها هاجم فيها "إسرائيل" بأعقاب الهجوم على القنصلية الإيرانية بالعاصمة السورية، دمشق.
مقطع الفيديو والصور المتداولة نشرها حساب خامنئي الرسمي على منصة أكس (تويتر سابقا)، الخميس.
وكان خامنئي قد قال بتدوينة سابقة على أكس: "عندما يهاجم الكيان الصهيوني قنصليّة إيران في سوريا، فإن ذلك يوازي مهاجمة أراضينا. أخطأ الكيان الخبيث، ويجب أن يعاقب وسينال العقاب على ذلك".