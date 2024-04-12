فايننشال تايمز عن مصدر مطلع: واشنطن أبلغت حلفاءها أن إنتقاما إيرانيا من "إسرائيل" قد يكون وشيكاً

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور للمرشد الأعلى بإيران، علي خامنئي وبندقية كانت على منصة خطبة ألقاها هاجم فيها "إسرائيل" بأعقاب الهجوم على القنصلية الإيرانية بالعاصمة السورية، دمشق.
أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن ارتفاع عدد القتلى والجرحى نتيجة القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع إلى 33,634 وإصابة 76,214 منذ 7 أكتوبر
جددت وزارة الخارجية الإندونيسية نفيها السعي لتطبيع العلاقات مع "إسرائيل" مقابل الحصول على عضوية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وذلك ردا على تقارير "إسرائيلية" أشارت إلى موافقة جاكرتا على تلك المقايضة الدبلوماسية.