فايننشال تايمز عن مصدر مطلع: واشنطن أبلغت حلفاءها أن إنتقاما إيرانيا من "إسرائيل" قد يكون وشيكاً

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور للمرشد الأعلى بإيران، علي خامنئي وبندقية كانت على منصة خطبة ألقاها هاجم فيها "إسرائيل" بأعقاب الهجوم على القنصلية الإيرانية بالعاصمة السورية، دمشق.