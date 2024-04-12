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عربي و دولي

تحسباً للردّ الإيراني.. "إسرائيل" تقر خططاً ودعوة من فرنسا وبريطانيا لرعاياها

2024-04-12 | 07:59
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تحسباً للردّ الإيراني.. &quot;إسرائيل&quot; تقر خططاً ودعوة من فرنسا وبريطانيا لرعاياها
تحسباً للردّ الإيراني.. "إسرائيل" تقر خططاً ودعوة من فرنسا وبريطانيا لرعاياها

أكدت وسائل إعلام "إسرائيلية"، اليوم الجمعة، أن "الجيش الإسرائيلي والموساد صادقا على خطط مهاجمة إيران في حال ضربت تل أبيب"، في حين قررت فرنسا إجلاء عائلات دبلوماسييها بطهران، ودعت بريطانيا رعاياها في "إسرائيل" للمغادرة.

وذكرت "القناة الـ12 الإسرائيلية" أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيعقد اليوم الجمعة مشاورات مع وزير الحرب يوآف غالانت وكبار قادة الأمن تحسبا لهجوم إيراني محتمل.
وذكرت وسائل إعلام "إسرائيلية" أن "الجيش حظر على منتسبيه السفر إلى الخارج من دون إذن"، في إطار تأهبه لرد إيراني محتمل على الضربة الإسرائيلية للقنصلية الإيرانية في دمشق مطلع الشهر الجاري.
وتوعد مسؤولون إيرانيون، يتقدمهم المرشد الإيراني علي خامنئي، "إسرائيل" بأنها سوف "تنال العقاب" بعد الهجوم على القنصلية الإيرانية.
وقد دعت وزارة الخارجية البريطانية رعاياها في "إسرائيل" إلى المغادرة إذا لم تكن إقامتهم فيها ضرورية.
ونصح وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه "الفرنسيين بضرورة الامتناع عن التوجه إلى إيران و"إسرائيل" ولبنان والأراضي الفلسطينية".
وطلب الوزير أيضا "عودة عائلات الموظفين الدبلوماسيين من طهران"، فضلا عن منع مهمات موظفين فرنسيين رسميين في هذه البلدان.
تحسباً للردّ الإيراني.. "إسرائيل" تقر خططاً ودعوة من فرنسا وبريطانيا لرعاياها

عربي و دولي

إيران

تل أبيب

فرنسا

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