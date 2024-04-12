"خلال الساعات المقبلة".. توقعات بحدوث "هجوم إيراني كبير" ضدّ "إسرائيل"

يعتقد مسؤولون أميركيون أن الهجوم الإيراني المحتمل على "إسرائيل" قد يحدث خلال "الساعات القليلة المقبلة".

وحسب ما ذكر موقع "سي بي إس نيوز" الأميركي، الجمعة، فإن "التقديرات في الولايات المتحدة تشير إلى أن الهجوم الإيراني على إسرائيل سيحدث اليوم".

وكشف مسؤولان أميركيان لـ"سي بي إس نيوز": "من المتوقع حدوث هجوم إيراني كبير ضد إسرائيل يوم الجمعة.. ربما يشمل أكثر من 100 طائرة بدون طيار وعشرات الصواريخ".

وتوقع المسؤولان أن يستهدف الهجوم "أهدافا عسكرية" داخل "إسرائيل".

وأضافا: "سيكون من الصعب على الإسرائيليين صد هجوم بهذا الحجم"، مشيرين إلى أن الإيرانيين قد يختارون في نهاية المطاف شن "هجوم صغير" لتجنب التصعيد.

