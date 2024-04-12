الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
19
o
جبل لبنان
18
o
متن
19
o
كسروان
19
o
الشمال
19
o
الجنوب
18
o
البقاع
11
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
15:58
تحذير لزبائن متجر.. قد تأكلون كعكة داخلها ماسة بقيمة 4000 دولار!
11:22
غرائب الفضاء ... العثور على كوكب "مغلق بشكل مدّي"
10:52
ظنت نفسها حاملاً .. فكانت المفاجأة التي قلبت فرحتها رأساً على عقب
09:55
جيني اسبر ضيفة حلقة الليلة من "يا فيل يا ريل"
07:55
للعام الثاني على التوالي.. كالفورنيا بدون سمك السلمون
عربي و دولي
وسائل إعلام الاحتلال: إطلاق صلية صاروخية تجاه إصبع الجليل وتفعيل الدفاعات الجوية
2024-04-12 | 13:09
A-
A+
وسائل إعلام الاحتلال: إطلاق صلية صاروخية تجاه إصبع الجليل وتفعيل الدفاعات الجوية
مقالات ذات صلة
وسائل إعلام الاحتلال : سقوط إصابات عقب إطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان تجاه "مرجليوت" في إصبع الجليل
وسائل إعلام إسرائيلية: إطلاق 4 صواريخ من جنوب لبنان تجاه منطقة إصبع الجليل
إعلام العدو: إطلاق عدة رشقات صاروخية في الساعة الأخيرة من جنوب لبنان تجاه منطقة إصبع الجليل
وسائل إعلام الاحتلال: إطلاق صلية صاروخية تجاه إصبع الجليل وتفعيل الدفاعات الجوية
عربي و دولي
إعلام
الاحتلال:
إطلاق
صاروخية
الجليل
وتفعيل
الدفاعات
الجوية
العودة الى الأعلى
قضاء الأرجنتين يعلن: إيران "دولة إرهابية".. وإتهام للحزب!
بلينكن يدعو لحضّ إيران على عدم التصعيد ضد إسرائيل
اقرأ ايضا في عربي و دولي
16:30
رويترز: الخطوط الجوية النمساوية تلغي كل رحلاتها إلى إيران حتى 18 الشهر الحالي
16:30
رويترز: الخطوط الجوية النمساوية تلغي كل رحلاتها إلى إيران حتى 18 الشهر الحالي
16:19
أ.ف.ب: صندوق النقد الدولي يمنح كريستالينا غورغييفا ولاية ثانية من خمس سنوات
16:19
أ.ف.ب: صندوق النقد الدولي يمنح كريستالينا غورغييفا ولاية ثانية من خمس سنوات
16:02
رويترز: ألمانيا تحث مواطنيها على مغادرة إيران
16:02
رويترز: ألمانيا تحث مواطنيها على مغادرة إيران
يحدث الآن
عربي و دولي
16:30
رويترز: الخطوط الجوية النمساوية تلغي كل رحلاتها إلى إيران حتى 18 الشهر الحالي
عربي و دولي
16:19
أ.ف.ب: صندوق النقد الدولي يمنح كريستالينا غورغييفا ولاية ثانية من خمس سنوات
محليات
16:12
حزب الله: نفذنا عصر اليوم هجوماً جوياً بمسيرات إنقضاضية على قاعدة راموت نفتالي
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
2024-02-19
مصادر الجديد: لودريان سيكون في بيروت خلال الأسابيع المقبلة وقبل شهر رمضان لإعلان المعايير والمواصفات التي تحدد ملامح رئيس الجمهورية
08:34
ديما بياعة تتعرض لموقف محرج خلال بث مباشر على "تيك توك"
2024-02-07
خطيب نادين نسيب نجيم يُفاجئها بعيدها وهي توجه رسالة مؤثرة إلى أولادها
2023-09-13
نجم مسلسل دفعة بيروت يدخل القفص الذهبي.. تعرفوا على هوية عروسته
2024-03-07
مرض عريس القرن أنانت أمباني ابن اغنى رجل في آسيا الى العلن بعد زفافه الاسطوري
2023-11-29
ندى رمال زوجة مروان خوري تلفت الأنظار في احدث ظهور لها
بالفيديو
بالفيديو
13:51
المشهد السياسي | تفلت امني يغلب الفراغ الرئاسي
13:08
مقدمة النشرة المسائية 12-04-2024
13:07
النشرة الجوية 12-04-2024
07:41
جعجع من معراب: مواجهتنا مستمرة كي لا نبقى "موسومين" ببلد الإرهاب والكبتاغون
07:38
مراسل الجديد يستمرّ في مواكبة المحطات التي ستمرّ بها جنازة باسكال سليمان
07:25
مراسل الجديد يوجز مجمل التطورات من جبيل
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
09:28
إستعمال آلات حادة وسقوط جرحى.. إشكال عائلي بين سوريين في هذه المنطقة
محليات
09:28
إستعمال آلات حادة وسقوط جرحى.. إشكال عائلي بين سوريين في هذه المنطقة
محليات
01:01
الصرّاف سرور.. "الشرق الأوسط" تعلن معلومات جديدة بالقضية!
محليات
01:01
الصرّاف سرور.. "الشرق الأوسط" تعلن معلومات جديدة بالقضية!
عربي و دولي
08:58
"خلال الساعات المقبلة".. توقعات بحدوث "هجوم إيراني كبير" ضدّ "إسرائيل"
عربي و دولي
08:58
"خلال الساعات المقبلة".. توقعات بحدوث "هجوم إيراني كبير" ضدّ "إسرائيل"
محليات
12:06
السفارة السورية في لبنان : حريصون على العلاقة الاخوية بين لبنان وسوريا .. وهذا ما يعيق عودة السوريين الى بلادهم
محليات
12:06
السفارة السورية في لبنان : حريصون على العلاقة الاخوية بين لبنان وسوريا .. وهذا ما يعيق عودة السوريين الى بلادهم
عربي و دولي
04:22
البندقية على منصة خامنئي تثير تفاعلاً
عربي و دولي
04:22
البندقية على منصة خامنئي تثير تفاعلاً
عربي و دولي
01:24
قضاء الأرجنتين يعلن: إيران "دولة إرهابية".. وإتهام للحزب!
عربي و دولي
01:24
قضاء الأرجنتين يعلن: إيران "دولة إرهابية".. وإتهام للحزب!
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024