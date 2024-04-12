بالفيديو - شوهد في أجواء العراق وايران.. روسيا تختبر صاروخا باليستيا!

وقالت وزارة الدفاع الروسية انه "في 12 أبريل/نيسان 2024، من ميدان كابوستين يار المركزي الرابع التابع للدولة في مقاطعة أستراخان، أطلق طاقم قتالي من قوات الصواريخ الاستراتيجية بنجاح صاروخًا باليستيًا عابرًا للقارات لنظام صاروخي أرضي متنقل".

وأضاف البيان: "كما هو محدد، تم إطلاق الصاروخ كجزء من اختبار الدولة لأنظمة الصواريخ الواعدة، بالإضافة إلى ذلك، كان الهدف هو التأكد من ثبات الصواريخ الموجودة في الخدمة لدى الجيش الروسي".

وتابع البيان: "تؤكد النتائج التي تم الحصول عليها الموثوقية العالية للصواريخ الروسية في ضمان الأمن الاستراتيجي لروسيا".

وكان ناشطون نشروا عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر جسما مضيئاً في اجواء ايران و ديالى العراقية دون تحديد هوية او طبيعة هذا الجسم "