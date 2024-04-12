بايدن: توقعاتي بأن الرد الإيراني على إسرائيل سيكون عاجلاً وليس آجلاً

وقال: "نحن ملتزمون بالدفاع عن إسرائيل، سندعم إسرائيل. سنساعد في الدفاع عن إسرائيل، وايران لن تنجح"، واضاف ان رسالته لإيران هي "لا تفعلوا".

وقال بايدن "لا أريد الخوض في معلومات سرية لكني أتوقع أن تحصل الضربة عاجلا وليس آجلا".

الى ذلك قالت الولايات المتحدة إنها بصدد إرسال تعزيزات إلى الشرق الأوسط مع تزايد المخاوف من أن تشن إيران قريبا هجوما على "إسرائيل"، بحسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية .