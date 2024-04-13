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عربي و دولي

وفاة شخص و184 آخرين علقوا في الهواء ... بالفيديو - انهيار "تلفريك" في تركيا

2024-04-13 | 02:47
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وفاة شخص و184 آخرين علقوا في الهواء ... بالفيديو - انهيار &quot;تلفريك&quot; في تركيا
وفاة شخص و184 آخرين علقوا في الهواء ... بالفيديو - انهيار "تلفريك" في تركيا

توفي شخص وأصيب 7 آخرون فيما تقطعت السبل بنحو 200 آخرين في الجو، عندما انهار عمود يدعم عربات ​الـ "تلفريك" خارج مدينة أنطاليا السياحية التركية.

وفي السياق قال رئيس بلدية أنطاليا محي الدين بوتشيك في بيان في وقت متأخر من مساء الجمعة، إنه تم استدعاء طائرات هليكوبتر مزودة برؤية ليلية لإنقاذ 184 شخصا ما زالوا عالقين في كبائن نظام اللعبة.

وأضاف أن فريق الإنقاذ يحاول الوصول إلى الركاب الذين تقطعت بهم السبل، قائلاً: "فرقنا المتخصصة موجودة هناك.. سننقذهم جميعا في وقت قصير".

بدوره، أكد وزير الداخلية التركي علي يرليكايا، أن الوفيات والإصابات حدثت عندما سقطت إحدى كبائن نظام التل فريك في ساريسو-تونكتيبي في منطقة صخرية أثناء انهيار العمود.

 
 

وأوضح أنه تم إجلاء خمسة أشخاص كانوا في المقصورة بطائرة هليكوبتر، بينما لا يزال اثنان في انتظار نقلهما، حسبما نشر يرليكايا على موقع "إكس".

وقال يرليكايا إنه تم إرسال نحو 110 من أفراد الطوارئ إلى موقع الانهيار، كذلك نقل المزيد من متسلقي الجبال المتخصصين من أماكن أخرى في تركيا.

 
 
 
 

و يحتوي التلفريك على 36 كابينة تتسع كل منها لستة أشخاص، فيما يستغرق الصعود إلى منشأة تونيك تيبي مع إطلالات شاملة على مدينة أنطاليا.

 
 
 
وفاة شخص و184 آخرين علقوا في الهواء ... بالفيديو - انهيار "تلفريك" في تركيا

عربي و دولي

تركيا

تلفريك

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