بالفيديو - الحرس الثوري الايراني يعلن الاستيلاء على سفينة مرتبطة بـ "اسرائيل" في مضيق هرمز

كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية، نقلا عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين، أن إيران تمتلك مخزونا ضخما من الطائرات المسيرة، بعضها يصل مداها إلى 2500 كيلومتر ويمكنها التحليق على ارتفاع منخفض لتجنب الرادار.