بالفيديو - الحرس الثوري الايراني يعلن الاستيلاء على سفينة مرتبطة بـ "اسرائيل" في مضيق هرمز

⭕عاجل#إيران
وكالة تسنيم: احتجاز سفينة شحن مرتبطة بالكيان الصهـ يوني في مياه الخليج الفارسي من قبل بحرية #الحرس_الثوري pic.twitter.com/mZeWSUQoUG
— وكالة مهر للأنباء (@mehrnewsarabic) April 13, 2024
⭕عاجل#إيران
وكالة تسنيم: احتجاز سفينة شحن مرتبطة بالكيان الصهـ يوني في مياه الخليج الفارسي من قبل بحرية #الحرس_الثوري pic.twitter.com/mZeWSUQoUG
كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية، نقلا عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين، أن إيران تمتلك مخزونا ضخما من الطائرات المسيرة، بعضها يصل مداها إلى 2500 كيلومتر ويمكنها التحليق على ارتفاع منخفض لتجنب الرادار.
أعلن الحرس الثوري الإيراني، الاستيلاء على سفينة مرتبطة بإسرائيل في مضيق هرمز.