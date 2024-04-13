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تفاصيل استيلاء "الحرس الثوري الايراني" على سفينة مرتبطة بـ "اسرائيل"

2024-04-13 | 07:03
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تفاصيل استيلاء &quot;الحرس الثوري الايراني&quot; على سفينة مرتبطة بـ &quot;اسرائيل&quot;
تفاصيل استيلاء "الحرس الثوري الايراني" على سفينة مرتبطة بـ "اسرائيل"

أعلن الحرس الثوري الإيراني، الاستيلاء على سفينة مرتبطة بإسرائيل في مضيق هرمز.

وقالت وسائل إعلام إيرانية إن الحرس الثوري أوقف السفينة "MCS ARIES" عبر تنفيذ عملية إنزال عسكري بالقرب من المضيق، مشيرة إلى أن السفينة كانت ترفع علم البرتغال وتديرها شركة "ZODIAC"  المملوكة من رجل الأعمال الإسرائيلي إيال عوفير. وأكدت أنه يتم حاليا نقل السفينة إلى المياه الإيرانية.

وأفادت وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء بأن قوات بحرية الحرس الثوري ضبطت اليوم السبت، سفينة شحن تابعة للكيان الصهيوني في الخليج العربي.

وفي وقت سابق، أفادت وكالتا "يو كاي أم تي أو" و"أمبري" البريطانيتان للأمن البحري، بأنه تم الاستيلاء على سفينة من "سلطات إقليمية" على بعد 50 ميلا بحريا قبالة سواحل الفجيرة الإماراتية.

ولفتت "أمبري" إلى أنها اطلعت على "لقطات ثابتة لثلاثة أفراد على الأقل ينزلون من مروحية إلى ما يبدو أنها سفينة شحن"، لافتة إلى أن هذا الاسلوب "استُخدم سابقا من البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني".
تفاصيل استيلاء "الحرس الثوري الايراني" على سفينة مرتبطة بـ "اسرائيل"

عربي و دولي

ايران

اسرائيل

مضيق هرمز

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