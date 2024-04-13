أول رد من العدو الإسرائيلي على إيران بعد الإستيلاء على السفينة

وقال الناطق باسم جيش العدو الإسرائيلي، دانيال هاغاري، "إن إيران تمول وتدرب وتسلّح وكلاء الإرهاب في جميع أنحاء الشرق الأوسط وخارجه".

كما أضاف في بيان مصور، اليوم السبت، "أن الميليشيات المدعومة من إيران في العراق وسوريا، والحوثيين المدعومين من إيران في اليمن، قاموا بتوسيع هذا الصراع إلى صراع عالمي، وذلك منذ أحداث السابع من تشرين الأول".

واتهم إيران بأنها "أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم. إن شبكتها الإرهابية لا تهدد سكان إسرائيل وغزة ولبنان وسوريا فحسب؛ فالنظام في إيران يغذي الحرب في أوكرانيا وخارجها". وفق تعبيره.

وأكد أن طهران ستتحمل عواقب اختيارها تصعيد الوضع أكثر.

كما لفت إلى أن إسرائيل في حالة تأهب قصوى، كاشفاً أنها "زادت من استعداداتها لمواجهة أي عدوان إيراني آخر ونحن أيضا على استعداد للرد".