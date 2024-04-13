الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

عربي و دولي

سوريا.. الرئيس الأسد يصدر قانونا "معدلا" لدعم أكبر للمشاريع الصغيرة

2024-04-13 | 14:43
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
سوريا.. الرئيس الأسد يصدر قانونا &quot;معدلا&quot; لدعم أكبر للمشاريع الصغيرة
سوريا.. الرئيس الأسد يصدر قانونا "معدلا" لدعم أكبر للمشاريع الصغيرة

​أصدر الرئيس السوري بشار الأسد اليوم السبت قانونا يقضي بتعديل في قانون مصارف التمويل الأصغر، لتحقيق دعم أكبر للمشاريع الصغيرة.

وفي التفاصيل، صدر عن الرئيس بشار الأسد القانون رقم 18 للعام 2024، القاضي بتعديل المادة 16 من القانون رقم 8 لعام 2021.

ويحمل التعديل الوارد في القانون الجديد:

- إعفاء مصارف التمويل الأصغر من الضريبة على الدخل عن كامل أعمالها.

- إعفاؤها من الرسوم المترتبة على أية عقود أو عمليات تجريها مع العملاء.

- يمنح التعديل الجديد عملاء المصارف المشمولين بأحكام القانون رقم 8 إعفاءات من الضريبة على الدخل عن ريع رؤوس الأموال المتداولة من عوائد الودائع لدى هذه المصارف، وعن الرسوم المترتبة على كافة العقود والعمليات التي يجرونها مع مصارف التمويل الأصغر.

وحسب الوكالة السورية للأنباء "سانا"، يهدف هذا التعديل إلى تحقيق المزيد من دعم عمل مصارف التمويل الأصغر في تقديم قروض بتكلفة مصرفية منخفضة لدعم مشاريع صغار المنتجين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر وخلق فرص عمل إضافية.

سوريا.. الرئيس الأسد يصدر قانونا "معدلا" لدعم أكبر للمشاريع الصغيرة

عربي و دولي

بشار الأسد

سوريا

المشاريع في سوريا

العودة الى الأعلى
Aljadeed
وفاة شخص و184 آخرين علقوا في الهواء ... بالفيديو - انهيار "تلفريك" في تركيا
جيش الإحتلال: قصفنا قبل قليل مجمعاً عسكرياً كبيراً لحزب الله في منطقة الريحان جنوب لبنان

اقرأ ايضا في عربي و دولي

إعلام العدو: إطلاق عشرات الطائرات بدون طيار من إيران تجاه "إسرائيل"
15:45

إعلام العدو: إطلاق عشرات الطائرات بدون طيار من إيران تجاه "إسرائيل"

​أفادت وكالة والا العبرية عن مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون بأن إيران بدأت تشن هجومًا على إسرائيل باستخدام عشرات الطائرات بدون طيار.

15:45

إعلام العدو: إطلاق عشرات الطائرات بدون طيار من إيران تجاه "إسرائيل"

​أفادت وكالة والا العبرية عن مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون بأن إيران بدأت تشن هجومًا على إسرائيل باستخدام عشرات الطائرات بدون طيار.

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024