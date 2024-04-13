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عربي و دولي

الأردن يغلق المجال الجوي أمام كافة رحلات الطيران.. ما السبب؟

2024-04-13 | 15:18
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الأردن يغلق المجال الجوي أمام كافة رحلات الطيران.. ما السبب؟
الأردن يغلق المجال الجوي أمام كافة رحلات الطيران.. ما السبب؟

أعلن الأردن إغلاق أجوائه أمام كافة رحلات الطيران القادمة والمغادرة والعابرة للأجواء مؤقتا، "في ضوء تصاعد المخاطر المحيطة في المنطقة".

ونقلت قناة المملكة عن هيئة تنظيم الطيران المدني أن الأردن قرر إغلاق أجوائه أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة للأجواء مؤقتا، "في ضوء تصاعد المخاطر المحيطة في المنطقة".

وقالت الهيئة في بيان، "اتخذت الهيئة قرارا بإغلاق الأجواء الأردنية أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة للأجواء بشكل مؤقت ابتداء من الساعة 20:00 بالتوقيت العالمي UTC اي 11:00 مساء بالتوقيت المحلي لعدة ساعات قادمة ويتم تحديث ذلك ومراجعته بشكل مستمر حسب التطورات".

جاء القرار "حفاظا على سلامة وأمن الطيران المدني في الأجواء الأردنية وفي ضوء تصاعد المخاطر المحيطة في المنطقة وبعد تقييم المخاطر وفقا للمعايير المتبعة عالميا"، وفق البيان

الأردن يغلق المجال الجوي أمام كافة رحلات الطيران.. ما السبب؟

عربي و دولي

الأردن

مطار الأردن

الطيران المدني في الأردن

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