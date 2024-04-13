بعثة إيران بالأمم المتحدة: إذا ارتكبت إسرائيل خطأ آخر ردنا سيكون أشد قسوة

إعلام العدو الإسرائيلي: عشرات الطائرات المسيرة في طريقها إلى إسرائيل وتجري محاولات لاعتراضها قبل وصولها

إعلام العدو الإسرائيلي: عشرات الطائرات المسيرة في طريقها إلى إسرائيل وتجري محاولات لاعتراضها قبل وصولها