إعلام العدو الإسرائيلي: مسؤول إسرائيلي كبير يقول إن إسرائيل سترد بقوة على الهجوم الإيراني غير المسبوق

جيش العدو الإسرائيلي: هدف الاغتيال في الهجوم غير المعتاد في منطقة صيدا على بعد 60 كيلو متر من الحدود هو باسل الصالح المسؤول الكبير في حماس لكنه نجا من الهجوم.