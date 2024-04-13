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إعلام العدو الإسرائيلي: عشرات الطائرات المسيرة في طريقها إلى إسرائيل وتجري محاولات لاعتراضها قبل وصولها
إعلام العدو الإسرائيلي: عشرات الطائرات المسيرة في طريقها إلى إسرائيل وتجري محاولات لاعتراضها قبل وصولها
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إعلام العدو الإسرائيلي: مسؤول إسرائيلي كبير يقول إن إسرائيل سترد بقوة على الهجوم الإيراني غير المسبوق
2024-04-13 | 19:03
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إعلام العدو الإسرائيلي: مسؤول إسرائيلي كبير يقول إن إسرائيل سترد بقوة على الهجوم الإيراني غير المسبوق
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إعلام العدو الإسرائيلي: مسؤول إسرائيلي كبير يقول إن إسرائيل سترد بقوة على الهجوم الإيراني غير المسبوق
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