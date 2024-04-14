"إسرائيل" تدرس الرد على ايران.. ونتنياهو يتعهد بتحقيق النصر!

تعهد رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأن "إسرائيل ستحقق النصر، في حين نقلت شبكة "سي إن إن" الأميركية عن مسؤول إسرائيلي قوله إن إسرائيل سترد على الهجوم الإيراني، لكنه أكد أن نطاق الرد لم يتحدد بعد".



وكتب نتنياهو عبر حسابه على منصة إكس "اعترضنا وتصدينا.. معا سننتصر"، بعد أن قال الجيش الإسرائيلي إنه أسقط تقريبا كل الطائرات المسيرة والصواريخ التي أطلقتها إيران الليلة الماضية.



من جهته قال وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت إن "احتواء الهجوم كان مثيرا للإعجاب والأضرار كانت طفيفة"، مؤكدا "يقظتهم واستعدادهم" لأي سيناريو وأن المواجهة "لم تنته بعد".



وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن لديهم "فرصة هائلة" لقيادة هجوم سياسي ضد إيران، وإنهم تلقوا أمس "عشرات رسائل الدعم من العالم"، وأضاف "نحن بحاجة إلى تحديد هدفين وهما تصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية وتعزيز فرض عقوبات فعالة ضد إيران".



وقالت الخارجية "الإسرائيلية" إنه "يتعين على إيران أن تدفع ثمن عدوانها ويجب أولا إعلان الحرس الثوري منظمة إرهابية فورا".



وعلى عكس تلك التصريحات، قال رئيس الموساد السابق يوسي كوهين إنه لا ينصح بالرد على الهجوم الإيراني، معتبرا أنه لا ينبغي لإسرائيل تضييع الحلف الذي وقف معها بالتصدي لهذا الهجوم.