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عربي و دولي

ثمن اعتراض الصواريخ الايرانية كلّف "اسرائيل" أكثر من مليار دولار

2024-04-14 | 09:05
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ثمن اعتراض الصواريخ الايرانية كلّف &quot;اسرائيل&quot; أكثر من مليار دولار
ثمن اعتراض الصواريخ الايرانية كلّف "اسرائيل" أكثر من مليار دولار

نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن قيادي عسكري سابق أن إسرائيل أنفقت ما قد يصل إلى 5 مليارات شيكل (نحو 1.35 مليار دولار) خلال ليلة واحدة من أجل التصدي للهجوم الذي أطلقته إيران باستخدام مئات المسيرات والصواريخ.

وقال رام أميناخ المستشار الاقتصادي السابق لدى رئاسة الأركان الإسرائيلية إن "هجوم الليلة الماضية كلف ما بين 4 و5 مليارات شيكل (بين 1.08 و1.35 مليار دولار)، وأوضح أن التكلفة تشمل فقط التصدي للمسيرات والصواريخ دون إدراج الخسائر الميدانية، والتي أعلن الجيش في وقت سابق أنها طفيفة".

وأوضح أميناخ أن "كل صاروخ من "نظام آرو" الذي يستهدف الصواريخ الباليستية يكلف نحو 3.5 ملايين دولار، بينما تدفع إسرائيل نحو مليون دولار لكل صاروخ في نظام "مقلاع داود" الخاص باعتراض صواريخ كروز، إضافة إلى تكاليف تشغيل الطائرات المكلفة باستهداف المسيرات".

في المقابل، يرى أميناخ أن "إيران أنفقت نحو 10% فقط مما تكبدته إسرائيل".
ثمن اعتراض الصواريخ الايرانية كلّف "اسرائيل" أكثر من مليار دولار

عربي و دولي

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