بالفيديو - لحظة إعطاء الامر لبدء الهجوم على "اسرائيل"

مشهد للحظة إعطاء الأوامر لبداية الهجوم الإيراني على إسرائيل pic.twitter.com/OZ4Pafuvxu
— الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) April 14, 2024
مشهد للحظة إعطاء الأوامر لبداية الهجوم الإيراني على إسرائيل pic.twitter.com/OZ4Pafuvxu
أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال أن قادة مجموعة السبع الذين عقدوا اجتماعا، يوم الأحد، عبر الفيديو "دانوا بالإجماع الهجوم غير المسبوق لإيران على إسرائيل"، مشددا على "وجوب ان يلتزم جميع الأطراف ضبط النفس".
أفادت تقارير أذاعتها شبكة "سي.إن.إن" وصحيفة "وول ستريت جورنال" بأن الرئيس الأميركي جو بايدن أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بأن الولايات المتحدة لن تشارك في أي هجوم إسرائيلي ردا على هجمات إيران.
قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي اليوم الأحد إن قوات بلاده استهدفت بعض المواقع العسكرية الإسرائيلية ولقنت إسرائيل درسا، مشيرا إلى أن أي مغامرة جديدة ستقابل برد أقوى وأكثر حزما، وذلك بعد شن طهران هجوما بالمسّيرات والصورايخ على إسرائيل.