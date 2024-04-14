بالفيديو - لحظة إعطاء الامر لبدء الهجوم على "اسرائيل"

مشهد للحظة إعطاء الأوامر لبداية الهجوم الإيراني على إسرائيل pic.twitter.com/OZ4Pafuvxu — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) April 14, 2024

ويُظهر الفيديو قائد الحرس الثوري الإيراني، الجنرال حسين سلامي، وهو يعطي الأمر ببدء الهجوم على "اسرائيل".



وفور تلقي الأمر، أُطلقت عشرات الصواريخ من قواعد عسكرية تابعة للحرس باتجاه أهدافها في دولة الاحتلال، وفق ما يظهر في الفيديو.



وفي وقت لاحق، قال سلامي إن "الجمهورية الإسلامية كانت قادرة على شنّ هجوم أكبر على الدولة العبرية".



وأوضح: “جعلنا هذه العملية تقتصر على المنشآت التي استخدمها النظام الصهيوني لمهاجمة سفارتنا” في سوريا.