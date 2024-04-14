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عربي و دولي

مجموعة السبع تدين الهجوم الإيراني على إسرائيل

2024-04-14 | 12:39
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مجموعة السبع تدين الهجوم الإيراني على إسرائيل
مجموعة السبع تدين الهجوم الإيراني على إسرائيل

أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال أن قادة مجموعة السبع الذين عقدوا اجتماعا، يوم الأحد، عبر الفيديو "دانوا بالإجماع الهجوم غير المسبوق لإيران على إسرائيل"، مشددا على "وجوب ان يلتزم جميع الأطراف ضبط النفس".

وكتب المسؤول الأوروبي على منصة "إكس" إثر المباحثات "مع قادة مجموعة السبع، نددنا بالإجماع بالهجوم غير المسبوق لإيران على إسرائيل. على جميع الأطراف أن يلتزموا ضبط النفس. نواصل جميعا جهودنا لاحتواء التصعيد. إن وضع حد للأزمة في غزة في أسرع وقت، وخصوصا عبر وقف فوري لإطلاق النار، سيحدث فرقا".

وأوضح ميشال أن الوضع في الشرق الأوسط سيكون أيضا موضع بحث خلال قمة الاتحاد الأوروبي المقررة الأربعاء والخميس

مجموعة السبع تدين الهجوم الإيراني على إسرائيل

عربي و دولي

مجموعة السبع

الهجوم الإيراني

إيران

إسرائيل

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