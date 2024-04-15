بالصور- قتلى وجرحى بحادث سير على اوتستراد حمص - دمشق

توفي اربعة اشخاص واصيب 21 آخرين في حادث سير مروع على أوتستراد حمص - دمشق في سوريا.

وبحسب وزارة الداخلية السورية فقد "تدهورت مركبة نوع بولمان على أوتستراد ( حمص - دمشق ) بالقرب من " كازية الحمزة " ما أدى إلى وفاة أربعة أشخاص وإصابة واحد وعشرين آخرين ، توجهت دوريات شرطة مركز الطرق العامة في النبك وتم إسعاف المصابين ونقل المتوفين إلى مشفى النبك وإزالة آثار الحادث ."

وتابعت الوزراة ان التحقيق الأولي بين أن سبب الحادث هو السرعة الزائدة والانزلاق بسبب تساقط الأمطار".